Comisión Mixta solicita la destitución del fiscal que liberó al feminicida de Vilma cuando fue arrestado por violencia familiar

Escucha esta nota aquí

La presidenta de la Comisión Mixta de Investigación sobre la Retardación en La Atención y Resolución de Feminicidios, Estefanía Morales, indicó este jueves que se solicitó a la Fiscalía General del Estado la destitución del fiscal Gerardo Balderas porque ordenó el cese de arresto de Marcelino Martínez, cuando fue detenido por violencia familiar, días antes de asesinar a Vilma Flores Zurita.

Morales dijo que presentarán una minuta de comunicación al Ministerio Público pidiendo en primera instancia la destitución inmediata del fiscal Balderas, debido al supuesto incumplimiento de deberes en el caso de feminicidio de Vilma. Además, como segundo aspecto, solicitó la auditoria jurídica al proceso penal contra el acusado.

"Hasta la fecha se han registrado 33 casos de feminicidio en todo el país, de ellos el más indignante es el que se registró en Santa Cruz, por lo cual pedimos el alejamiento del fiscal asignado al caso”, detalló.

De acuerdo a las investigaciones policiales, Marcelino fue arrestado en celdas de la Estación Policial Integral (EPI) 6, de la Radial 17 ½, una semana antes del feminicidio, porque golpeó a su expareja Vilma y a su suegra. Sin embargo, el fiscal Balderas habría determinado su liberación evitando presentarlo ante un juez cautelar.

El domingo 4 de abril, Marcelino apuñaló a Vilma hasta acabar con su vida en un supermercado del cuarto anillo y doble vía a La Guardia. El crimen fue presenciado por varias personas, pero nadie pudo defender a la víctima, porque el agresor portaba un cuchillo carnicero.

Morales anunció que también trabajan en un proyecto de “ley corta”, para que los niños y niñas en orfandad, producto de los casos de feminicidio, reciban protección del Estado Plurinacional; además se perfila la creación de un Registro Público que cruzará información entre la Policía Boliviana, la Fiscalía y los jueces especializados en violencia de género.

“La señora que fue víctima de violencia, es posible que haya denunciado anteriormente, si esa información no se cruza con el Ministerio Público y los jueces competentes, entonces no sabremos la realidad de esa mujer, no sabremos si ha vivido violencia”, ilustró Morales.