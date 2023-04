Comisión realiza 12 modificaciones al reglamento y reinicia preselección de candidatos a magistrados

Lo único que no aprobaron los legisladores fue la fecha de reinicio de registro de postulantes porque la presidenta de la comisión dijo que será en función de lo que decida la Asamblea porque se debe convocar a sesión y considerar el informe que aprobaron este martes.

En los requisitos comunes el oficialismo decidió eliminar los puntos 15, 16 y 17 del reglamento , el primero se refería a no haber sido parte de alguna ONG que será observadora en el proceso. El requisito 16 era la de no haber emitido una opinión política pública -que fue el origen de toda la revisión- el requisito 17 era tener ciudadanía digital.

La segunda parte de los cambios vino en los requisitos específicos. En cuanto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pusieron como barrera no haber sido militante de un partido 8 años antes, este límite no estaba en el anterior reglamento. Asimismo, modificaron los requisitos 10 y 11. En el primer caso ahora señala que los candidatos no deben haber sido parte o haber defendido a personas vinculadas a gobiernos de facto. Mientras que el requisito 11 ahora prohíbe haber sido candidato de algún partido político los últimos 10 años.