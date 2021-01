Comité Científico Nacional dice que la única forma de parar al virus es una cuarentena rígida de 14 a 21 días

Escucha esta nota aquí

El Comité Científico Nacional, reunido de forma virtual este miércoles, emitió una resolución en la que declara emergencia sanitaria porque el Covid-19 está en fase comunitaria y conminará al Gobierno a través de un pronunciamiento a iniciar una cuarentena rígida de 14 a 21 días, informó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui.

Participaron los presidentes de los comités científicos de cada región (cada uno de ellos está nutrido por sociedades científicas, en Santa Cruz son 36), los presidentes de sociedades nacionales de especialidades médicas, y los máximos dirigentes de los colegios médicos de los nueve departamentos. Una determinación fundamental fue que esta instancia debe ser incluida en las decisiones, “el Gobierno tiene uno (comité científico) que lo desconocemos”, dijo el dirigente.

En el encuentro se definió primero la declaratoria de una emergencia sanitaria “por la curva epidemiológica que muestra una tasa de contagio tan agresiva, que ya se ha transformado en una infección comunitaria. Por lo tanto, todos estamos expuestos, no sabemos quiénes son portadores y quiénes están contagiados”.

Por unanimidad, los representantes de las nueve regiones manifestaron que es imprescindible iniciar una cuarentena rígida. “Ese crecimiento exponencial se repite en todos los departamentos. No serán efectivos los horarios rígidos, nuestra gente es imprudente. Por ello, el único camino efectivo es un confinamiento rígido de acuerdo al ciclo evolutivo que tiene el virus, que es de 14 a 21 días. No menos, y no más tampoco”, dijo.

El tiempo no alcanzó para abordar a fondo el tema de la suspensión de las elecciones subnacionales del 7 de marzo, pero acordaron que se deben coordinar reuniones con las cortes electorales departamentales para hacer un análisis de la curva epidemiológica, “como hicimos en las elecciones nacionales. Específicamente, el Colegio Médico de Santa Cruz, al que represento, sugerimos que la fecha de las elecciones subnacionales sea postergada. Esa es una propuesta que realizará el Comité Científico en el pronunciamiento de este jueves”.

Sobre la vacuna, el Comité Científico nacional conminará al Gobierno a que compre el número suficiente para abastecer a las nueve regiones, y además, en dos dosis. “Debe provenir del laboratorio que tenga la mejor certificación”, manifestó.