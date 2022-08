Comité del censo ratifica el paro y promete solidaridad por incendio

La autoridad académica preside este Comité y fue quien —en un primer momento— se inclinó en favor de diferir el paro como un gesto ante las pérdidas que ocasionó el siniestro. “En este momento, no me imagino que una persona, que esté sufriendo estos problemas, piense en un paro”, señaló Cuéllar, entonces. Escuchó, luego, a los representantes del sector gremial y trasladó la solicitud de aplazar el paro ante la directiva del Comité que impulsa el censo.

Jaime Flores, presidente de la Unión de Federaciones Gremiales, fue quien llegó hasta la Universidad para poder solicitar que el paro no se realice la próxima semana. “Hemos insistido que este tema se tiene que resolver técnicamente. Hay que insistir al Gobierno nacional para que se siente y se busque una salida, porque no estamos contra Santa Cruz, no estamos contra el censo; queremos un censo oportuno, pero sin paros. Ahora tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros del mercado Mutualista”, afirmó.