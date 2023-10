Cómo hacer una caja oscura para ver el eclipse solar

Sí eres una de las personas que desea verlo, pero no cuentas con los elementos necesarios, te mencionamos una opción que podrás realizar con elemento caseros, para que no pierdas detalle del eclipse solar anular y sobre todo no dañes tu vista, informó Infobae.

Es importante no mirar mediante telescopios o binoculares que no cuenten con los filtros adecuados, no usar radiografías o lentes oscuros, tampoco usar cristales de vidrio oscuros o vidrios ahumados. Además, se recomienda no usar agua como un reflejante.