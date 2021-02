"Compadres" de Tarija se abstienen de festejar el Carnaval

Escucha esta nota aquí

Los tarijeños se abstuvieron de festejar este jueves de compadres en cumplimiento a la suspensión de todas las actividades del Carnaval Chapaco 2021, decretada por el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija. Las autoridades establecieron operativos de control desde muy temprano.



No hubo ferias callejeras para la venta de las tradicionales canastas adornadas ni fiestas con bebidas alcohólicas, al menos hasta el mediodía.



El presidente del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), Fernando Trigo, resaltó el comportamiento de la población tarijeña por no infringir las prohibiciones que establece el Decreto Municipal 001/2021.



"Hoy, a las seis de la mañana, iniciamos el primer operativo con un despliegue de más de 150 personas que hasta el momento abarcamos con éxito la inspección al Parque Temático y el Mercado Campesino, donde pudimos notar una actitud positiva de la población tarijeña en cuanto al cumplimiento de las prohibiciones establecidas”, dijo Trigo en su evaluación.



Cada año, el jueves de compadres es una festividad tradicional en la capital tarijeña y es la antesala al jueves de comadres y el Carnaval Chapaco.



El Gobierno Municipal suspendió las actividades carnavaleras como medida de prevención para evitar el aumento de contagios por la Covid-19 en una segunda ola que se registra en pleno verano en el país.



La secretaria de la Mujer y la Familia, Lolita Ortega, afirmó que, con el apoyo de las Cebritas, y a través de las redes sociales se lleva adelante una intensa campaña de prevención dirigida a la juventud para que no consuma bebidas alcohólicas y respete las medidas biosanitarias.



Los operativos conjuntos entre efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Municipal continuarán a lo largo de la jornada, ya que a las 14 horas en adelante está fijado el segundo y en horas de la noche un tercer despliegue por diferentes puntos de la capital tarijeña.