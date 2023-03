Compra de vacunas contra el dengue precisa autorización del Gobierno

El martes, el Legislativo Municipal aprobó una norma que autoriza al Ejecutivo para gestionar la adquisición de la vacuna Qdenga contra el dengue, como medida para contrarrestar la crisis sanitaria por epidemia que azota al municipio capitalino, donde se concentra casi el 50% de los casos positivos de todo el país.



Sin embargo, especialistas en salud señalan que la importación de biológicos requiere la autorización del Ministerio de Salud. El concejal Manuel Saavedra, impulsor del proyecto de ley, indicó que precisamente por eso el Concejo Municipal también aprobó una nota dirigida al Ministerio de Salud, para ponerlo en conocimiento de la vacuna y que se analice su importación al país. “Tiene que haber una autorización nacional para que pueda ingresar a Bolivia, una vez que se lo haga, los gobiernos subnacionales podrán adquirirlas”, señaló Saavedra.



La ley, aprobada este martes, busca viabilizar la adquisición de la vacuna denominada Qdenga, desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, en base al serotipo 2 de dengue, en el formato de virus atenuado.



Aunque la compañía asegura que la protección es por tres años y contra los cuatro serotipos de dengue, se sabe que protege un año y mantiene efectividad a lo largo de 18 meses.



El médico y exministro de Salud, Aníbal Cruz, señaló que la importación de medicamentos es una competencia del Ministerio de Salud; sin embargo, cuando se trata de una emergencia, dijo que puede hacerse a través de los gobiernos departamentales y municipales, pero previa autorización del Gobierno nacional y bajo el mecanismo de adquisición de bienes y servicios.



Explicó que esta vacuna se aprobó para su uso en Europa en diciembre de 2022, y la semana pasada en Brasil, pero por ahora tiene un carácter de investigación. Recordó que toda vacuna después de ser aplicada, tiene un periodo de sensibilización, es decir, el organismo necesita un tiempo para generar los anticuerpos necesarios para tener la protección.



El infectólogo Juan Saavedra coincidió en que se deben seguir los procedimientos normativos para que el Ministerio de Salud autorice la importación de los biológicos, por lo que ahora que ya hay una ley municipal aprobada, las autoridades “deben comunicar al Ministerio de Salud su intención de compra y también tomar contacto con la Organización Panamericana de Salud (OPS) para que el organismo colabore con la adquisición y con el transporte, respetando la cadena de frío, de ser necesario”.



En el caso de la vacuna contra el covid-19, su adquisición fue viabilizada a través de un decreto (4432) que autorizó al Ministerio de Salud, a las Entidades Territoriales Autónomas, a las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, a la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass), y a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), efectuar la contratación directa para las vacunas.



El concejal Saavedra dijo que, si hay voluntad política, es posible contar con dosis para enfrentar el dengue.



“Creo que, si coordinan las autoridades municipales con el Gobierno nacional, esto podría hacerse efectivo, y si se empieza a hacer un plan de vacunación lo antes posible, se van a salvar vidas en este momento, pero sobre todo el índice de enfermos del próximo año será muchísimo menor”, añadió Saavedra.



Actualmente, el municipio cruceño concentra el 47% de los casos positivos de dengue del país, es decir, es el más golpeado con la epidemia. Le siguen El Torno, La Guardia, Montero, Warnes, Yacuiba, Bermejo, Riberalta, San Borja, Guayaramerín y Trinidad, según datos oficiales.



La dosis evita complicaciones



El doctor Cruz pidió tomar en cuenta que la vacuna no evita que la persona se infecte con el virus del dengue, sino que previene complicaciones. En este sentido, insistió en que una de las medidas más eficaces para controlar la epidemia es a través de la eliminación del vector.



“La única forma de romper la cadena de contagios es a través de la eliminación de criaderos de mosquitos. La vacuna no va a evitar la infección, pero sí las complicaciones”, señaló al indicar que, si se combinan ambas estrategias, se podría controlar la enfermedad a largo plazo.



Explicó que puede ser usada por personas desde los cuatro años de edad hasta los 60, y que sirve para prevenir cualquiera de los cuatro serotipos del dengue.



Saavedra también ve necesario que se continúe con las campañas de eliminación del mosquito Aedes aegypti, en su fase larvaria, a través de la eliminación de criaderos, y en su fase adulta, con la fumigación.



Mesas de trabajo



Por otro lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, convocó este martes a las autoridades de la Secretaría de Salud de la Gobernación y del Gobierno Municipal, además de los representantes del sector salud, a una reunión para buscar solución a la crisis sanitaria.



Al finalizar el encuentro, Larach informó que se decidió conformar mesas de trabajo para construir un nuevo modelo de salud y trabajar en una mejor planificación.



Asimismo, dijo que la Alcaldía se comprometió a habilitar los centros de salud que no están funcionando.



Sin embargo, la Federación de Sindicatos Ramas Médicas de Salud (Fesirmes) mantiene el paro anunciado para este jueves 9 en todo el sistema de salud, informó la vocera Rosío Rivero.



Por su parte, el Ministerio de Salud inauguró una clínica pediátrica para pacientes con dengue en Santa Cruz.



El establecimiento es parte de la Caja Bancaria Estatal, ubicada en el quinto anillo y calle 21, en el que se habilitó más de una veintena de camas, además de laboratorios, médicos y enfermeras.



Este centro atenderá las 24 horas del día, incluyendo laboratorios y otras especialidades médicas, como ginecología.