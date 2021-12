Comunidad Ciudadana exige al Gobierno frenar las amenazas y persecución contra Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Comunidad Ciudadana suma otra denuncia contra el oficialismo por diferentes situaciones que surgieron en torno al departamento cruceño. Rechazan la "amenazas, amedrentamiento, discriminación y violencia contra los habitantes de Santa Cruz ejercidas por el masismo y autoridades del Gobierno central", según un comunicado que fue difundido en las últimas horas.

Ejemplificaron esta situación con el caso de Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz que tiene diferentes denuncias del oficialismo; con el panorama que se dio en Tarija, donde grupos que se identificaban como militantes del MAS atacaron al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho cuando este llegó a la capital chapaca; luego están las amenazas de Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), quien advirtió con nacionalizar las empresas cruceñas.

En este sentido, observan que el gobierno de Luis Arce Catacora se halla ejerciendo "acciones de violencia e intimidación" contra la región que, de manera pacífica, "ejerció su derecho de demandar democracia, justicia e igualdad".

Los miembros del bloque opositor anunciaron acciones legales con cada uno de los casos señalados. "Exigimos al Gobierno que pare con la persecución, las amenazas a Santa Cruz y que se garantice la seguridad de los líderes y las autoridades cruceñas", concluyen en su reclamo.

Además, activarán instrumentos de fiscalización, amparados en su rol de parlamentarios.

Denuncian a Héctor Arce

Del mismo modo, los diputados y diputados salieron a cuestionar a Héctor Arce, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien causó polémica con declaraciones en las que se refirió de manera despectiva contra dos diputadas de Comunidad Ciudadana.

"La bancada de diputadas y diputados de Comunidad Ciudadana expresa su enérgico repudio a las expresiones ofensivas, misóginas y degradantes que usó el diputado Héctor Arce para referirse a las diputadas Luisa Nayar y Luciana Campero que, en uso de sus derechos y prerrogativas constitucionales, realizaban un trabajo de fiscalización", apunta el anuncio del bloque opositor.

Y es que la polémica se generó después de que el diputado masista tildara de "flojas" a sus colegas mientras intentaba justificar, en declaraciones a los medios de comunicación, el vuelo que realizó el expresidente Evo Morales a Tarija junto a otros parlamentarios, en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) con supuestos fines particulares.

"Queremos aclararle a Arce que no le toleramos que pretenda menoscabar ni mellar la dignidad, la autoridad y la honra de nuestras diputadas y le exigimos una retractación pública, caso contrario asumiremos las medidas legales que corresponden", manifestaron los diputados de Comunidad Ciudadana.

La situación se da en medio de las denuncias de las diputadas opositoras, quienes en su labor de fiscalización solicitaron un informe escrito sobre los detalles y movimientos observados contra el líder del partido azul, en donde se consultaba por el alquiler de la aeronave de la FAB.

"Por supuesto pues señora diputada, no hay esa modalidad de alquilar aviones en la Fuerza Aérea Boliviana, pero sí conforme al Decreto Supremo 5143 (de 1959), no se establece alquiler, pero sí establece tipos de vuelvo", apuntó Arce "Ustedes no preguntaron qué tipo de vuelo es, porque son flojas pues, no leen, están acostumbradas (a no leer), lean, revisen la información", cuestionó Arce a las diputadas.

Arce se defendió después de que se sacara a relucir que él también estuvo a bordo de la aeronave, con Morales y el senador Leonardo Loza.





antecedentes PAÍS Hostilidad, agresiones y amenazas: el clima en la Asamblea Legislativa, según Luisa Nayar (VEA EL VIDEO) La diputada ya había denunciado que recibe amenazas de muerte por afines al MAS, mediante mensajes privados en sus redes sociales. Todo por tomar parte activa en demandas como la restitución de los dos tercios