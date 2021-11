Comunidad Ciudadana respalda la continuidad del paro y pide poner en agenda la restitución de los dos tercios

Escucha esta nota aquí

Comunidad Ciudadana (CC) informó este lunes que respalda las decisiones asumidas por las cabezas del paro multisectorial, de mantener la protesta y exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) poner en agenda la restitución de los dos tercios en los reglamentos de debates.

Carlos Mesa, jefe de esa alianza, lamentó que el Gobierno de Luis Arce tuviera que ser puesto contra la pared para que entienda el error que se cometía con la Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación y enfatizó que en necesario analizar la pertinencia de otras normas que impuso la mayoría del MAS.

“La posición de Comunidad Ciudadana en relación a las decisiones de gremios, de continuar con el paro, respaldamos esa decisión, quedan pendientes dos aspectos, el paquete de leyes que siguen en intención de ser aprobadas, como parte de un Estado policiaco, llamadas leyes malditas, como el Plan de Desarrollo, emergencia sanitaria, ascensos policiales, registro de comercio, y la de derechos reales”, afirmó.

El segundo tema en cuestión, afirmó Mesa, es la restitución de los dos tercios en los reglamentos de debate del Senado y Diputados, por lo que se presenta un proyecto de resolución para deshacer los cambios que ejecutó el oficialismo en los procedimientos para aprobar normas.

“La reposición de los dos tercios, en ambas cámaras, en sus reglamentos, se hace una cuestión de Estado. Hemos presentado un muy simple proyecto de resolución que modifica los artículos que han vulnerado los dos tercios en los reglamentos de debate”, acotó.

Negó que las movilizaciones que persisten busquen desestabilizar a la administración de Arce, instando a que el MAS deje de lado “la acción autoritaria de discurso único, de odio, de confrontación, de división, de control inconstitucional de los cuatro poderes del Estado y de negarse sistemáticamente al diálogo”.

“Que no nos digan que estamos en una línea desestabilizadora, lo que buscamos es que entiendan qué significa gobernar, que la legitimidad del voto se debe convertir en legitimidad del ejercicio del poder, no persecución, escuchar al pueblo, no cuando los ponen contra la pared”, concluyó.

