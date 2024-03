Comunidad de la nación Qhara Qhara: “España se puede llevar los restos del galeón ‘San José’, pero el cargamento es de los indígenas”

También expresó su conformidad con el gobierno de Colombia en que lo que hay dentro del barco en el fondo del mar no es un tesoro , sino un patrimonio arqueológico. El líder indígena asegura que España “se puede llevar lo que queda del barco, los cañones, si quieren, pero el cargamento es de los indígenas”.

- Primero, queremos que se haga la exploración que propone el Gobierno colombiano , que se saque y se identifique el valor y la procedencia histórica de las cosas que están allá abajo. Queremos que la ciencia diga de dónde y cómo salieron, qué cosas hay. No solo del cargamento de minerales, sino también de otros objetos que iban allí por contrabando. Solo viendo y tocando todo lo que está hundido podemos estudiarlo y entenderlo. Allá adentro esos objetos no sirven para nada. Hay que sacarlo todo.

- No creo que pase nada con la plata y las monedas. La madera y la tierra se pueden modificar, pero el oro no, nunca . El oro en polvo o en lingotes o en monedas sigue siendo oro. Pienso que hay que sacarlo a tierra firme. Mientras esté en el fondo corre riesgos naturales y humanos. Puede haber robos, saqueos.

¿Está de acuerdo con la idea del Gobierno colombiano de no ver el galeón como un tesoro, sino como patrimonio arqueológico?

Sí, de hecho eso es parte de la propuesta que nosotros hicimos en 2017 al expresidente Juan Manuel Santos. Desde el inicio dijimos que el galeón debería ser un bien común . La historia incluye a muchos pueblos que participaron de alguna manera. Ojalá lo entendamos como patrimonio cultural de la humanidad. No tenemos la idea de mercantilizar y comercializar lo que hay dentro. Por eso creemos que Colombia tomó una decisión sana. Nos alegra que vaya a comenzar la exploración y que el pueblo Qhara Qhara pueda participar.

- España ha dicho que ellos también tienen derecho porque el galeón les pertenecía, pero me parece que tienen que reflexionar. Los ancestros españoles les hicieron mucho daño a nuestros pueblos al venir y llevarse nuestras cosas. Además, este cargamento es de la colonia, no de la república. Eso es claro. España se puede llevar lo que queda del barco, los cañones, si quieren, pero el cargamento es de los indígenas porque todo salió de nuestros pueblos. Esperamos que no haya demandas ni litigios, sino cooperación y diálogo.