Con 20 puntos de bloqueo en las provincias presionan para que se auditen las elecciones

Santa Cruz amanecerá con al menos 20 puntos de bloqueo en diferentes municipios, como parte del apoyo provincial al Comité Pro Santa Cruz que promueve un paro cívico para exigir una auditoría a los comicios del 18 de octubre porque se presume un fraude electoral.

“Lo que pedimos es que la gente no salga de sus casas a no ser que sea necesario. Es un paro para que nosotros tengamos conciencia y busquemos la democracia de nuestro país”, señaló el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, instando a acatar la medida.

“En Montero, vamos a acatar religiosamente el paro que ha dispuesto el Comité Pro Santa Cruz. Desde la media noche empezará el paro; es decir jueves y viernes. Decirles a las instituciones, que nos ayuden en estos dos días. Esto no es una cosa sencilla. Este Gobierno que está entrando, ya está mostrando su forma de actuar”, manifestó por su parte, Freddy Saucedo, presidente del Comité Cívico de Montero.

Se conoció también que desde la 00.00 horas de este jueves, se activará un bloqueo en la entrada a Pailón. Blanca Ruth Terrazas, presidente del comité cívico femenino, hizo un llamado a la población e instituciones, a hacer un esfuerzo más en defensa de la democracia.

En Camiri, algunos ciudadanos de la denominada Resistencia Camireña convocaron a la ciudadanía, a reunirse en la plaza central de esta ciudad para realizar una marcha por las principales calles de Camiri.

Por otro lado, el Comité de Defensa por la Democracia de Camiri, convocó a la ciudadanía a concentrarse a las 22.00 horas en el frontis del Comité Cívico, para iniciar una marcha hacia el puente Chorety, donde pretendían iniciar un bloqueo desde la media noche, “acatando la determinación del paro cívico provincial”, dice la convocatoria difundida por las redes sociales.

No trascendió ninguna noticia del gobierno municipal que aún está siendo manejado por Carlos Arispe y Carlos Gambarte, concejales que se disputan el sillón municipal y que no contestaron a las insistentes llamadas de este medio de comunicación. Tampoco se pudo conocer la opinión del sub-gobernador, Mario Morón, que también optó por no responder su teléfono móvil. Hasta el momento, los cívicos de esa región no han definido la participación en el paro departamental.

Además, entre los otros puntos confirmados de bloqueo, para respaldar el paro cívico, está Warnes, la zona de Valle Sánchez (Puente Viru Viru) cerca de la ciudad de Santa Cruz. Pero también están Puerto Suárez, Roboré, Puente Pailas, Cotoca, San José, Boyuibe, El Carmen, San Ignacio, Concepción, San Javier, San Matías y Guarayos.

Afines al MAS en Yapacaní rechazan paro cívico

Por su parte, con un pronunciamiento público, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron las movilizaciones convocadas por el Comité Cívico de Santa Cruz.

“Desde Yapacaní, todas las organizaciones sociales emitimos un pronunciamiento ante lo señalado por la Unión Juvenil Cruceñista. El Comité Cívico no nos representa. Nunca nos ha representado. Ellos solo velan intereses personales”, manifestó Wilfredo García vicepresidente del movimiento al socialismo en Yapacaní, antes de dar lectura al pronunciamiento público a un medio de comunicación local.

