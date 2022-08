Con el líder de los ponchos rojos fuera de Bolivia, Arce dice que se reunió con ellos

Una publicación del presidente Luis Arce en su cuenta Twitter de una reunión con los “ponchos rojos” fue desmentida esta tarde por los propios pobladores de Achacachi , quienes manifestaron que no acudieron a ningún encuentro en la ciudad de La Paz e informaron que su líder, Ruddy Condori, fue invitado a Perú a un encuentro campesino.

Hace una semana, este grupo de guerreros campesinos cuya cuna es la población de Achacachi , condicionaron el apoyo al Gobierno a cambio de obras de magnitud para su provincia y el departamento de La Paz. El lunes nuevamente salieron a informar que no serían parte de la marcha que está convocando el Pacto de Unidad para el jueves .

“La persona que está al lado del presidente es un hermano que se llama Ovidio (foto) , es del lado de Huatajata, no es de Achacachi, claro, tienen poncho rojo, son de la provincia, pero no son de Achacachi. Los auténticos ponchos rojos son de este lado”, relató uno de los dirigentes comunales desde el lugar.

Informó que Ruddy Condori, el aguerrido dirigente que se estrelló contra el Gobierno, fue invitado a un encuentro de líderes campesinos en el Perú e incluso mandaron fotos de esas reuniones. Por esa razón el Gobierno llamó a campesinos de otras poblaciones, que pertenecen a la provincia Omasuyos, pero no a la población indicada.

En Achacachi, dijeron, no existen las “polleras rojas”, solamente son los pochos rojos el símbolo de Achacachi. Reconocieron la existencia de las “polleras verdes”, pero son mujeres campesinas de otra provincia. Luego observaron los obsequios que entregaron a los mandatarios, unas pequeñas balsas hechas de totora (junco); indicaron que Achacachi no es pueblo ribereño y jamás entregaría como regalo algo que ellos no producen y la totora es propia de los pueblos que están a orillas del lago Titicaca.