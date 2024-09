Con Huaytari ausente, Challco vuelve a convocar a sesión en Diputados para tratar dos créditos

La sesión está convocada para el jueves a las 9:00 con una agenda de nueve puntos, dos de ellos referidos a créditos internacionales. El primero por $us 40 millones del BID destinados al “programa boliviano de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable”; mientras que el segundo es por $us 100 millones de Fonplata para el “programa nacional de emergencia para la generación de empleo-fase II”.

Desde hace dos semanas la Cámara de Diputados no instala una sesión y está en ejercicio de su cargo Israel Huaytari que por el momento no aparece en los pasillos del parlamento. Los diputados del ala evista del MAS ya adelantaron que no asistirán a ninguna sesión por la presión que existe desde los grupos afines al Gobierno.

Para esta ocasión, no solo los evistas, los opositores también adelantaron que no asistirán a una convocatoria que tiene como principal amenaza ser ultrajados por los grupos de choque del Gobierno; y al no existir garantías no acudirán a esa convocatoria.