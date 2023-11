Con presión de las alcaldías y las U, la Asamblea sesiona hoy por el PGE reformulado

Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdos concretos, pese a que 92 asambleístas votaron en contra porque no aceptan las siete disposiciones adicionales; 62 a favor y tres votaron nulo.

El diputado Andrés Flores, del ala ‘arcista’, cuando se le preguntó si es que su bancada estaría dispuesta a quitar las siete disposiciones polémicas su respuesta fue: “No, hasta este momento no hay nada de eso. Yo no tengo información y prefiero no comentar”, dijo. Otras fuentes de la misma línea señalaron que es posible que se abra la posibilidad de que se eliminen algunas de las disposiciones, pero no todas. Eso es lo que se está discutiendo dentro del oficialismo.