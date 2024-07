Con video, denuncian que senadora Arce ayuda con señas a un postulante en el examen oral, la legisladora niega la acusación

Tras hacerse público y viral el hecho, la senadora Arce salió a la palestra pública para afirmar que no es cierto lo que se ve en el video y que no es “tan tonta” para ayudar frente las cámaras a un postulante que ni siquiera conoce.

“No tengo temor porque ni siquiera lo conozco al señor. Sería bueno que saquen el video completo, si el señor me estaba mirando, no me estaba mirando. No sé de dónde es el señor”, dijo Arce.