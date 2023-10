Conade pide al Gobierno abrogar el paquete de "normas incendiarias"

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) demandó este martes al gobierno de Luis Arce la abrogación del paquete de "normas incendiarias" que se encuentra vigente en el país y que, en su criterio, "brinda protección e impunidad" a los que provocan incendios forestales.



Sin embargo, esta demanda no es nueva y el mismo Conade recuerda que fue asumida en el cabildo del 10 de octubre de 2019 de la ciudad de La Paz, donde se exigió la abrogación de "las leyes 337, 502, 739, 740, 741, 1171, 1098 y los decretos supremos 3874 y 3973".



Este pedido reiterado del Conade surge en medio de una nueva serie de incendios forestales que ocurren en cuatro de los nueve departamentos del país.



El lunes, Defensa Civil informó sobre incendios activos en los departamentos de La Paz (Teoponte, Guanay, Mapiri, Palos Blancos, Caranavi y San Buenaventura); Santa Cruz (San Ignacio de Velasco, San Matías, Comarapa, Buena Vista y Yapacaní); Beni (Rurrenabaque y San Borja); y Cochabamba (Chimoré, Entre Ríos y Puerto Villarroel).



"Nuevamente las quemas están generando un daño al medioambiente y un atentado a la diversidad biológica y nuestro patrimonio cultural con la complicidad del gobierno del MAS, debido a que las políticas públicas no detienen, no procesan ni sancionan a los causantes de este verdadero ecocidio que se repite cada año", señala el pronunciamiento de Conade.