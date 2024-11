Concejal de Mairana y otras 16 personas son enviados a la cárcel sindicados de bloquear la ruta a los Valles Cruceños

Zeballos comentó que la audiencia virtual del concejal Tapia está programada para las 9:00 del miércoles, pero que se suspendió para las 9:00 este jueves porque el aprehendido no pudo conectarse desde celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz.

El abogado indica que esta no fue la única irregularidad cometida contra el concejal del MAS, pues afirma que su vivienda fue allanada sin una orden para lograr su aprehensión en Mairana. Además, cuestiona a la Fiscalía por no individualizar los delitos imputados.

“Entre los otros 16 detenidos hay un hombre que tiene autismo severo y que no puede ni hablar, pese a eso igual fue enviado a la cárcel, pero ya la justicia ha pedido que se le realice una valoración forense para confirmar esto. Además, hay un indigente que sufre de alcoholismo y que no tiene ni familia. Estas dos personas no participaron en los bloqueos, pero como se individualizaron los delitos igual están detenidos”, indicó.