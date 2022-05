Concejal del MAS niega ser propietaria de un auto chuto en Yacuiba

Escucha esta nota aquí

La concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), Vania Sánchez, negó ser propietaria del auto Toyota, con placa 4826 CAS, que fue secuestrado por Diprove del Concejo municipal de Yacuiba, en un principio, por estar reportado como robado en Argentina y después se aclaró que es indocumentado.

"No es de mi propiedad, no tengo vehículo ni compré, por lo cual no está registrado a mi nombre. Se puede verificar en los sistemas correspondientes", declaró Sánchez, a través de un video.

La concejal indicó que el auto es prestado de un compañero de trabajo para movilizarse en las diferentes actividades que realiza como legisladora en Yacuiba.

En su declaración, no menciona el nombre del propietario del vehículo, que está en un recinto aduanero de Campo Pajoso, y habla de que la noticia "malintencionada" difundida por los diferentes medios de prensa le afectó no solo como persona y mujer, sino también a su familia.



Sánchez advirtió con la presentación de acciones correspondientes por haberse sentido afectada de manera intencional.

El analista Esteban Farfán dijo que la concejal debe identificar al propietario del vehículo chuto y con su reaparición se enredó aún más, con una versión completamente inverosímil de los hechos que nadie cree.

"Si los políticos serían personas decentes, con verguenza y de buen nombre, la concejal ya habría renunciado a su cargo, como sucede en países serios. El Concejo municipal tampoco se pronunció hasta el día de hoy y lo mínimo que debió hacer es apartarla por seis meses hasta que se aclare su situación", sostuvo Farfán.



