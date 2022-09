Concejo Municipal de La Paz rechaza reconsiderar norma sobre construcciones irrestrictas

El Concejo Municipal de La Paz rechazó este miércoles el pedido de reconsideración de la ordenanza sobre construcciones irrestrictas , al no alcanzar los dos tercios necesarios para enmendar su contenido.

Dicha solicitud fue incorporada en el orden del día. Cuando llegó a su tratamiento, la misma no alcanzó los dos tercios de votos establecidos por el Reglamento Interno del Concejo Municipal, por lo cual fue rechazada.

“Dejo expresa constancia a efectos de posibles y futuras responsabilidades, que no estuve ni estoy de acuerdo con esta ordenanza, pero habiéndose manifestado el Pleno por el rechazo de la moción de reconsideración, esta vez sí me veo obligada por la formalidad a suscribir la ordenanza, con los vicios de nulidad que he señalado en conferencias de prensa y remitir el oficio al Órgano Ejecutivo”, agregó.