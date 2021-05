Concejo Municipal de Sucre no arranca su gestión por falta de acuerdos

Escucha esta nota aquí

A dos días de la posesión de las nuevas autoridades locales y departamentales, el Concejo Municipal de Sucre no arranca su gestión, debido a que no logran ponerse de acuerdo para la conformación de su directiva.

Son cuatro fuerzas políticas que tienen representación en esa instancia legislativa edil, que no lograr consensos para elegir a un presidente, vicepresidente y secretario, que deben ser designados por voto mayoritario.

Ayer existió una primera sesión fallida, que ingresó en cuarto intermedio. La bancada del MAS postuló a Óscar Sandy, Comunidad Ciudadana Autonomía (C-A) a Gonzalo Pallares de Chuquisaca Somos Todos (CST) y República 2025 se abstuvo de postular a alguien.

En la votación hubo cuatro votos del Movimiento Al Socialismo por su candidato, el otro postulante y cuatro blancos, no alcanzando los seis votos necesarios para la elección del titular del Concejo.

Este miércoles se volvió a instalar una sesión preparatoria, que se prolongó por dos horas, en medio de la discusión entre representantes, quienes nuevamente no lograron acuerdos para designar a un presidente, pese a las tres votaciones anteriores.

“No hay solución, por favor, propongan dos nombres para la elección del presidente. No puedo poner en consideración una propuesta que no tiene base legal, no hay ninguna parte en el reglamento que posibilite que se cambie el reglamento. Elijan un presidente, les ruego y ustedes definan”, dijo el titular saliente de esa instancia Omar Montalvo.

La sesión: