Condenan a Murillo a 70 meses de cárcel en EEUU y descartan algún acuerdo

Ayer el procurador Wilfredo Chávez había anunciado una pena de 7 años e informó que es la pena más alta que se dio en relación a los otros implicados en el proceso penal . “Esto desbarata cualquier posibilidad o tesis que se indicaba que se había negociado alguna situación, que había una información de por medio, etc. Es muy clara la decisión judicial, no es persecución política”, afirmó la autoridad.

Según los antecedentes, la exautoridad adquirió un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). Esa empresa pagó $us 3,3 millones por un lote de material antidisturbios que luego lo vendió al Estado boliviano en $us 5,6 millones, lo que evidenció un sobreprecio de $us 2,3 millones, que fue transferido a cuentas en Estados Unidos para beneficio del exministro y sus cómplices.

El procurador Wilfredo Chávez aseguró que la sentencia es inapelable y en consecuencia esto habilitaría un proceso de extradición por parte de la Fiscalía, Procuraduría y Cancillería. Para el diputado opositor Alejandro Reyes, la extradición del exministro de Gobierno será usada como un “trofeo político” porque no hay confianza en la justicia boliviana. Por otro lado, el Estado tramitará la devolución de los $us 532.000 que recibió Murillo como soborno. “Se han burlado $us 2,3 millones, de los cuales $us 532.000 han ido a parar a las manos de Arturo Murillo como jefe de esta banda organizada”, concluyó Chávez.