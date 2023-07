Confirman el hallazgo de 542 kilos de cocaína en dos caletas y pista clandestina

El Ministerio de Gobierno a través de su titular, Eduardo del Castillo confirmó el hallazgo de 542 kilos de cocaína en una pista clandestina ubicada entre Roboré y Puerto Suárez, a casi 500 kilómetros de nuestra capital.



La droga se encontraba oculta en dos caletas, o túneles a los lados de la pista clandestina encontrada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).



Según el informe del ministro Castillo, la pista clandestina cuenta con 1.500 metros de largo y 50 de ancho. Afirmó que durante un rastrillaje los policías encontraron las caletas, en una de ellas había 9 bolsas de yute y en la otra 8 bolsas, conteniendo paquetes tipo ladrillo de cocaína de alta pureza.



Sin embargo, durante la acción realizada en coordinación con fiscales de sustancias controladas, no se capturó a ninguna persona. Se presume que el cargamento estaba listo para ser embarcado en una avioneta para su transporte a Brasil o a Paraguay.



El ministro Del Castillo afirmó que se trata de un operativo importante y que no solo que se intervino la pista clandestina y se detectó la droga, sino que también se procedió al secuestro preventivo de predios que ahora son motivo de investigación. En este operativo se afectó al narcotráfico en 1,2 millones de dólares.



La pista clandestina en los próximos días será destruida, conforme los procedimientos legales.



La narcoavioneta en Argentina



El ministro de Gobierno también se refirió a la avioneta matrícula CP-3123 que la semana pasada se estrelló en territorio argentino con 324 kilos de cocaína. Afirmó que hay una investigación en curso porque esa nave fue precintada en Puerto Suárez tras ser detectada que viajó sin autorización al Paraguay.



Del Castillo dijo que fue sometida a un aspirado por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y que se dejó a un lado al Centro de Investigaciones Técnico Científico en Toxicología y Sustancias Controladas (Citesc), que depende de la Felcn. Afirmó que hay que investigar caiga quien caiga, y por ello presentaron una denuncia contra los responsables, entre los que se incluye a un fiscal y a peritos forenses del IDIF.



Por su parte el fiscal departamental Róger Mariaca, en rueda de prensa, respecto a la avioneta que se estrelló en Argentina con 324 kilos, asumió férrea defensa de la institucionalidad del Ministerio Público. “No se puede desmerecer el trabajo del IDIF y sus peritos”, dijo el fiscal Mariaca. De forma categórica afirmó que desde 2018 se realizaron 138 pericias de este tipo y que, de ellas, el Citesc de laboratorios de la Felcn, estuvo a cargo de 134, en tanto que cuatro fueron responsabilidad del Instituto de Investigaciones Forenses.



El fiscal fue más allá. Hizo recuerdo al caso del aeródromo La Cruceña o Mondaca, cuando el Citesc realizó la pericia a 75 avionetas incautadas y sólo 13 salieron positivas a cocaína, las demás todas negativas. Dijo que en esa oportunidad el Ministerio Público no cuestionó ese trabajo de la Policía y prefirió callar.



“Si nos vamos al fondo, a cuestionar el trabajo de los peritos, tenemos que darle la credibilidad mientras no se demuestre lo contrario”, reflexionó.



El fiscal afirmó que se devolvió de forma provisional la avioneta a su dueño tras la pericia que salió negativa. Sin embargo, aseguró que se activaron todos los mecanismos que establece el procedimiento en contra del poseedor o quién pidió la devolución de la aeronave, para que comparezca ante la justicia. “No podemos estar atacándonos instituciones a instituciones dentro de las investigaciones”, manifestó.



Para la Fiscalía, ahora queda claro que la persona que se presentó como propietaria y recibió la nave de forma provisional, debe responder y hay una investigación en marcha y que se realizan permanentes allanamientos.



“La avioneta fue devuelta de forma provisional, pero en cumplimiento de la norma”, ratificó el fiscal departamental Mariaca.