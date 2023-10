Conflicto palestino-israelí: Cancillería boliviana llama a la paz y cuestiona "la inacción de Naciones Unidas"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó este sábado "su profunda preocupación ante los eventos violentos ocurridos en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina", por lo que también hizo un llamado urgente a la paz.



"Hacemos un llamado urgente a la paz, a desescalar la violencia, a preservar la vida y los derechos humanos. Lamentamos la inacción de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad frente a lo que acontece hoy en día. Como organización encargada de promover la paz y los derechos humanos, no puede seguir ignorando las consecuencias de esta situación", cita un comunicado de la Cancillería boliviana.



El gobierno de Luis Arce afirma que las Naciones Unidas y la comunidad internacional general tienen la "responsabilidad histórica" para contribuir a superar esta situación crítica mediante la búsqueda de soluciones.



Sin embargo, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, cuestionó el comunicado de la Cancillería porque cree que no denuncia "con coherencia política" lo que ocurre.



"Lamentamos que el comunicado de la Cancillería boliviana no denuncie con coherencia política la verdadera situación que atraviesa el pueblo palestino. Desde Bolivia condenamos las acciones imperialistas y coloniales del gobierno sionista israelí", señaló Morales en sus redes sociales.



Asimismo, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, condenó "enérgicamente las acciones de violencia terrorista de Hamás en contra del pueblo y el Estado de Israel".



"Pero también demandamos que estas acciones de provocación se sancionen en el marco de la justicia internacional y no sean la justificación para el inicio de una represalia contra el pueblo palestino. Una nueva guerra en Medio Oriente pone en riesgo la paz mundial", alertó Mesa.



El grupo islamista palestino Hamás lanzó este sábado un ataque sorpresivo en contra de Israel sobre la Franja de Gaza y el hecho fue respondido con bombardeos, según distintos reportes de medios internacionales.



Hasta el momento reportan que hay más de 200 muertos.