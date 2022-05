Conforman Comité Interinstitucional ‘Censo Por La Paz’ y piden reunión urgente al INE

Escucha esta nota aquí

Más de 30 instituciones paceñas conformaron la noche del miércoles el Comité Interinstitucional Censo Por La Paz, con el pedido urgente de una reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y tres mesas de trabajo: actualización de la cartografía, movilidad y residencia permanente, además de problemas y desafíos de la región metropolitana.

“Hemos constituido el Comité Interinstitucional Censo Por La Paz, con la participación inicialmente de unas 20 y han llegado al final unas 35 organizaciones entre universidades, colegios de profesionales, ONG, comité cívico, juntas vecinales, control social y se tiene conformado tres mesas”, informó el alcalde Iván Arias.

La resolución número uno de la instancia hace la “solicitud al INE de una audiencia de urgencia para conocer el estado de situación del proceso del Censo de Población y Vivienda 2022”. También define el trabajo de las tres mesas: actualización cartográfica: capacitación a los encuestadores y estrategia de comunicación didáctica de los elementos del Censo; movilidad y residencia permanente, uso de los recursos públicos del GAMLP; y, desafíos de la región metropolitana, análisis de la prestación de servicios públicos, conflictos de límites territoriales y análisis de resoluciones emitidas por el GAMLP.

“Con estas tres mesas se están adscribiendo las diferentes instituciones y vamos a tener el trabajo de aquí hasta el 15 de junio que será el momento que convoquemos a la Asamblea de la Paceñidad pero habrá un mes de trabajo, primero de socialización interna, segundo, de levantamiento de información estadística, de elaboración de cartografías y todo para pedirle al INE que en este mes nos reciba, nos explique su procedimiento y nosotros también le explicaremos nuestro procedimiento”, dijo.

El acto:





La resolución del Comité encarga al GAMLP la convocatoria a reuniones de las mesas de trabajo en alianza con la UMSA y sus respectivos institutos especializados, y anuncia que las mesas presentarán los avances del trabajo técnico el 15 de junio.

Antes de la firma del documento, hubo una presentación sobre aspectos técnicos de la actividad pre-censal, que no se está cumpliendo, por autoridades académicas de la carrera de Estadística de la UMSA: Juan Carlos Flores y Fernando Rivero. Luego una ronda de intervenciones de distintas instituciones paceñas.

El alcalde Arias afirmó que “no bastan declaraciones de prensa” del INE si no una reunión técnica con el Comité Interinstitucional. “Una de las resoluciones es pedir urgente una cita con el INE, le vamos a hacer llegar las resoluciones al INE”, dijo.

Arias afirmó que La Paz pide al INE cumplir con las tres “C”: confiabilidad, consenso (en la boleta censal) y cartografía actualizada. “Estamos siendo tolerantes, estamos siendo democráticos, vamos a insistir y el INE que no nos venga decir que nosotros no hemos cumplido, estamos cumpliendo, pero no puede ser un censo que no cumpla las tres ‘C” sino será “un censo al fracaso”.