Congreso de Csutcb: 'arcistas' denuncian secuestro; 'evistas' dicen que el Gobierno intentó digitar la elección y fracasó

“He sido tomando como rehén, gracias a la Policía que ingresó al congreso yo me he salvado (…). Yo he sido rescatado por mis compañeros de la provincia Aroma”, publicó la estatal ABI citando declaraciones de Raúl Torres, que dirigió el presídium del congreso y añadió que de continuar en ese estado hubiera sido obligado a posesionar al bando de Morales.