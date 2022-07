Congreso del MAS en Potosí termina a golpes y el Gobierno minimiza la división interna

El congreso departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Potosí termino con una pelea campal. El encuentro se desarrolló ayer en el municipio de Torotoro y acabó a golpes porque se denunció que el “evismo” buscar imponer una nueva dirigencia masista potosina. El enfrentamiento fue entre seguidores de Evo Morales y el ala renovadora, que son simpatizantes de David Choquehuanca. Mientras, en el Gobierno minimizan la división al interior del oficialismo.

El representante de la Federación de Campesinos del Norte Potosí, Mario Córdova, explicó a EL DEBER que la pelea se originó en el municipio de Torotoro entre seguidores de Evo Morales, jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), y sus detractores, que son simpatizantes masistas y que buscan la renovación del partido. El dirigente admitió que su sector no asistió al congreso para evitar enfrentamientos, ya que están en contra de las “imposiciones” que adopta el líder cocalero.

“Si nosotros íbamos más pelea se hubiera visto. Nosotros no estamos de acuerdo con el evismo, con el poncho blanco que va copando gente con mentiras, les hacen creer. Nuestra gente ya no comparte con ellos, ya nos dijeron que no nos iban a dar credenciales, que no íbamos a poder hablar y peor hubiéramos reaccionado. Ellos solo quieren imponer y obedecen al señor Evo Morales, ellos querían una dirigencia afín a Evo Morales, pero hay gente que no quiere esa imposición y por eso hubo esa pelea”, afirmó Córdova.

El MAS convocó a un congreso para elegir su directiva en Potosí. El encuentro fue ayer en el coliseo del municipio de Torotoro. Según material audiovisual enviado a este medio, hubo enfrentamiento a golpes entre dos bandos en la cancha del escenario deportivo, que estuvo repleto de militantes.

El descontento empezó a sentirse tras anunciar a un nuevo presidente del MAS en Potosí, que según un bando es producto de una imposición de Evo Morales. Fue en ese momento que se agarraron a golpes entre seguidores del jefe del MAS y los que se hacen llamar renovadores.

En medio de la pelea también se evidenció que los enfrentados se lanzaron algunas sillas y otros objetos. Mientras, los golpes seguían en el campo deportivo.

Córdova añadió que estos problemas vienen desde las elecciones subnacionales en 2020 con la elección del candidato a la Gobernación de Potosí, Jhonny Mamani, quien –según Córdova- fue impuesto por Evo Morales y que ahora recibe críticas de propios militantes del MAS. “Hay mucha gente de la parte campesina que se alejó y no tenemos una voz que se haga escuchar por las imposiciones del evismo”, dijo.

No hay autocrítica

Las autoridades nacionales del MAS tratan de minimizar las tensiones al interior del partido. Acusan a la derecha o a la presencia de infiltrados como los principales detractores de la directiva actual. Sin embargo, en cuanta reunión de simpatizantes del partido que se realiza, se evidencia la división interna. Estas agresiones ya se vieron en eventos del MAS en Cochabamba, Potosí, La Paz y otras regiones.

Al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, minimizó la crisis interna por la que atraviesa el MAS y acusó a la oposición de intentar proscribir al partido de Evo Morales desde la década de los 90 con “etiquetas” de narcotráfico y terrorismo.

“Siempre han buscado, de una u otra manera, desestabilizar a nuestro país con una miseria política absoluta, porque les importa más posicionar ese tipo de cosas antes de que salgamos delante de manera conjunta de la crisis catastrófica que dejaron en nuestro país. Sin embargo; esto no es nuevo, siempre utilizaron distintas estrategias”, remarcó Prada.

Por su parte, Evo Morales tampoco ve división en su partido y menos una crisis. El exmandatario dijo que los que abanderan la renovación en el MAS son de una corriente de “degeneración”.

“Hermanas y hermanos: veo y siento que, en lugar de nueva generación y renovación, algunos militantes y algunas nuevas autoridades son de nueva degeneración ya que abandonan la cualidad ideológica y programática del MAS-IPSP y la condición de político honesto, sano y de izquierda”, escribió Morales en Twitter.

Existen muchas figuras del MAS que buscan una renovación del partido con nuevos perfiles políticos. Uno de ellos es el diputado Rolando Cuéllar, quien incluso denunció que hubo aportes del narcotráfico al MAS.

Lea también PAÍS Evo tildó de "serruchos" a algunos militantes del MAS que se "llenan la boca" hablando de unidad y renovación El líder del MAS aseguró que está preocupado porque en lugar de haber renovación hay "degeneración" en su partido