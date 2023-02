Conmemoran el 21-F con una challa en La Paz y una concentración en el Cristo

La expresidenta Jeanine Áñez advirtió, a través de sus redes sociales, que “a siete años del histórico 21-F, cuando Bolivia dijo no a la reelección indefinida, me enorgullezco de la gesta épica del pueblo boliviano que defendió la democracia y la CPE . Construir la Unidad, frente al proyecto totalitario a perpetuidad del MAS, es el camino de la libertad”.

Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, escribió que “Hace 7 años Bolivia le dijo NO a la pretensión de Evo Morales de eternizarse en el poder. Cinco años y medio después, la Corte Interamericano de Derechos Humanos también le dijo NO. Hoy, el país sigue diciendo NO. Ser tirano eterno NO es un DDHH interamericano.