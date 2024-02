Conozca los procesos, tiempos y requisitos para los postulantes a las judiciales

1. Contar con nacionalidad boliviana, documentada con fotocopia simple de cédula de identidad.



2. Haber cumplido con los deberes militares (solo varones). Su respaldo debe ser la libreta de servicio militar en original o fotocopia legalizada o certificación emitida por el Ministerio de Defensa.



3. No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento y respaldado con certificado original de solvencia fiscal.



4. No tener sentencia ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal. Para ello, se exige el certificado original de antecedentes penales.



5. No contar con antecedentes de violencia contra la mujer o cualquier miembro de su familia.



6. Además, de estar inscrito en el padrón electoral.



7. Hablar al menos dos idiomas oficiales en el país.