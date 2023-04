Conozca los siete ejes que presentó la CIDH en su informe preliminar

Una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la que se produjo este 2023 se realizó hace 17 años, en 2006, desde entonces no había llegado una visita que haga una revisión del estado de derechos humanos que hay en el país. Los 25 integrantes de la comisión recordaron que en ese entonces hubo problemas identificados que persisten en la actualidad.

-Primero : a pesar del reconocimiento de Bolivia como nación plurinacional, a la CIDH le preocupa que algunos pueblos indígenas han expresado no sentirse incluidos en las políticas públicas . El pueblo Afroboliviano, demandó participación en las instancias de representación, así como de situaciones de discriminación e intolerancia contra este grupo étnico-racial.

También recibieron información sobre la contaminación de ríos y sus impactos en la salud por la minería y uso indiscriminado de mercurio; también el avance de la carretera en el Tipnis y TIM, proyectos que no cumplieron los mecanismos de consulta previa.

-Tercero: Destacaron los avances en materia constitucional y de la promulgación de una ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Pero pese a las tareas, 17 años después de la visita in loco, persisten los elevados niveles de violencia de género , feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes, embarazos de niñas, y que existe una escasez de los servicios de asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y refugios adecuados para las sobrevivientes.

-Cuarto: Sobre l ibertad de expresión, los líderes de las movilizaciones no controlan las mismas y se impone la violencia. Se mencionó el caso especial de Santa Cruz durante el paro de 36 días . La CIDH conoció de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial , alegaciones que, según lo indicado por el Estado, se encuentran en investigación.

-Quinto: falta de acceso a la justicia, la gente no accede a la justicia por dos razones: falencias normativas y debilidad institucional caracterizada por la ausencia de independencia judicial . Largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas , personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad, se observa un retardo procesal particularmente en los casos de violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes.

Los datos indican que el 47% de las juezas y jueces de la Jurisdicción Ordinaria del país no son de carrera . Esto compromete a la independencia judicial; existencia de tipos penales poco claros y objetivos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. Los indígenas tienen muchas dificultades de acceso a la justicia.

Séptimo: los reos informaron de deficiencias en la atención médica, los médicos son insuficientes, no hay medicamentos, no hay prestación regular de servicios de salud sexual y reproductiva; escasez de agua y alimentos en los penales, no tienen espacios exclusivos para recibir visitas, dificultades para acceder a la educación superior.