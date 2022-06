Consejo de la Magistratura revisa fallo judicial que benefició al abogado Jhasmani Torrico

Escucha esta nota aquí

La resolución emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de Quillacollo, Cochabamba, que el miércoles pasado benefició con detención domiciliaria al controvertido abogado Jhasmani Torrico Leclere será revisada por el Consejo de la Magistratura, según confirmó la representante distrital de este ente, Sidia Alba.





“En el marco de mis atribuciones, estamos realizando el control y la fiscalización. Estamos verificando cómo se desarrolló la audiencia de cesación. Una vez con los informes y el análisis desarrollados, procederemos como corresponde”, dijo.





El abogado Jhasmani Torrico fue beneficiado, el 15 de junio, con la detención domiciliaria, custodia policial, Bs 80 mil de fianza, arraigo y firma una vez a la semana en la Fiscalía, la decisión fue aprobada por los tres jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de Quillacollo.





Es la tercera vez que el mismo Tribunal y los mismos jueces toman la decisión de beneficiar al controvertido abogado, quien apenas recibió el fallo empezó a amenazar a su víctima, el mecánico Juan Antonio Cuéllar, quien fue el que lo denunció por tortura y por ese caso le abrieron otros siete procesos a Torrico Leclere.





Precisamente, Cuéllar denunció que la Presidenta del Tribunal, Salomé Guzmán, lo amenazó con iniciarle un proceso penal por difamación, si continúa brindando declaraciones a los medios de comunicación.





“Delito es denunciar, la Salomé (Guzmán), me dijo que me va a procesar, que me procese, que me enmanille, quiero ver a dónde me va a llevar; ahora resulta que ser víctima es un delito. Si yo no denuncio estas irregularidades a los medios, qué me puede pasar”, cuestionó en tono desesperado, Cuéllar.





El cómplice de Torrico





Asimismo, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el jueves pasado, aprehendió a Cristian Alejandro Ovando Almendras (37), es uno de los cómplices de Jhasmani Torrico, quien fue declarado en rebeldía por no haberse apersonado a ningún actuado judicial dentro la investigación del caso de secuestro y torturas.





Esta persona fue aprehendida por un delito de estupro y estuvo a punto de ser liberado cuando la víctima del caso, Juan Antonio Cuéllar, lo reconoció y nuevamente sentó la denuncia contra el integrante de la banda de Jhasmani Torrico.





La audiencia de medidas cautelares de Cristian Ovando, debía desarrollarse la tarde de este viernes; sin embargo, la misma fue postergada para este sábado por algunas observaciones realizadas desde la defensa del sindicado.





Según antecedentes, Ovando Alemdras durante el secuestro de Juan Antonio Cuélar y del cual hay un video, tenía puesto un uniforme policial y fue quien habría amenazado con un cuchillo a la víctima cuando la trasladaban a la casa de Torrico Leclere.

Lea también PAÍS Jhasmani Torrico logra detención domiciliaria pese a tener sentencia y amenaza a su denunciante El caso del abogado se develó en 2019, en 2021 fue sentenciado a seis años de prisión y tiene ocho juicios en total

​