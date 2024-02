Constatan abandono del museo de Orinoca; Gobierno anuncia el traslado de piezas

“No funciona hace cuatro años, observamos el museo por fuera, no pudimos ingresar, parece un museo fantasma. Observamos también que el techo se está cayendo a pedazos, nos dijeron que no hay agua ni luz y los comunarios del lugar están muy preocupados”, afirmó Astorga.

Orellana dijo que el museo de Orinoca “no ha sido transferido a su cartera” y argumentó que existe un convenio entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y la Alcaldía de Andamarca, “por lo cual el Ministerio de Culturas y Turismo de ese entonces no estaba (como) dueño, no me han pasado y hasta ahorita no estamos pudiendo solucionar ese tema”.