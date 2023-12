Constitucionalista: "El fallo es claro, Morales no está habilitado para postular y el MAS deberá buscar otro candidato

Williams Bascopé Laruta, abogado constitucionalista La Sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emite un criterio teleológico, es decir, concluyente , y asume lo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que dijo hace más de dos años que no existe un derecho humano para la reelección indefinida. Es decir, éste es un fallo definitivo y pone en plena vigencia el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece una sola reelección, afirmó a EL DEBER, el abogado constitucionalista, Williams Bascopé Laruta.

“El Tribunal Constitucional hace un control de convencionalidad dentro de la revisión constitucional de este Amparo Constitucional y asume y asimila lo que ya ha dicho la Corte -IDH: que no existe derecho humano de reelección indefinida, y que el artículo 168 es claro: solamente se puede ser electo por una sola vez de manera continua, es decir, 10 años , y no se permite – eso dice la sentencia constitucional – no se permite de manera discontinua, ir por una tercera o cuarta vez, lo que hizo Evo Morales. Esto significa que nadie ya, de aquí en adelante, puede postularse nuevamente para pretender perpetuarse en el poder”, afirmó el jurista.