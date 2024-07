Contrabandistas emboscaron a policías para recuperar un camión con mercadería

“La gente se alborotó, vinieron personas a recuperar dicha mercadería a la fuerza; vinieron con palos, con petardos. Eran una cantidad de 100 a 150 personas (…), cabe recalcar que la población de Colomi es honesta y consciente, que no están metidos en estos ilícitos. Estas personas que vinieron son delincuentes”, señaló el jefe policial.

Los contrabandistas intentaron quemar los vehículos oficiales, pero no pudieron. Por esta razón, empujaron los motorizados hasta encunetarlos en una laguna.

“Tenemos dos vagonetas completamente dañadas, han sido sumergidas en la laguna; sin embargo, la reacción oportuna de nuestra Policía ha logrado rescatar a nuestros funcionarios. No tenemos bajas de consideración, no tenemos lesiones, pero sí se ha dañado los bienes del Estado, dos vagonetas, que ya no van a poder hacer el control aduanero”, dijo Domínguez en entrevista con Bolivia Tv.