Controladores aéreos alertan al Gobierno sobre cierre de El Trompillo por falta de personal

El control de tránsito aéreo en los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo en Santa Cruz requiere de unos 35 especialistas, aproximadamente. En este momento hay entre 15 a 17 técnicos y hay siete cartas de renuncia por el excesivo trabajo, esas bajas podrían significar el cierre del aeropuerto de El Trompillo, relató el vicepresidente de la asociación de controladores de tránsito aéreo de Santa Cruz, Jean Andre Touchard.





“En las reuniones nos dijeron que es el sector de tránsito aéreo el que está en la cuerda floja, y las personas dan más de lo que deben dar, pero obviamente todo tiene un límite y las personas se cansan y deciden retirarse. En Santa Cruz hay como siete cartas de renuncia de controladores, sin esos siete colegas vamos a tener que cerrar El Trompillo”, explicó Tocuhard.





Las declaraciones se dieron luego que la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tráfico Aéreo (IFATCA) hiciera llegar una carta al Presidente del Estado alertando sobre la falta de personal en este sector estratégico del control aéreo, donde piden tomar medidas al respecto.





“Recientemente, a IFATCA le ha llamado la atención de que se han desarrollado varios problemas difíciles con respecto a la carga de trabajo de los controladores de tránsito aéreo, que incluyen, entre otros: horas de trabajo más largas (hasta 12 horas); tiempo excesivo en puestos o estaciones de trabajo (hasta 10 horas sin descansos ni relevo)”, señala la misiva que fue enviada a palacio de Gobierno el 2 de julio de este año.





Touchard relató que la carta es evidente y que ellos acudieron a esta instancia internacional porque no fueron escuchados por las autoridades nacionales. Según los antecedentes de IFATCA, la entidad aglutina a 50 mil controladores aéreos en 133 países del mundo y están relacionados con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).





La entidad, luego de los reclamos sobre el número de controladores aéreos que tiene el país, también realiza cuatro recomendaciones al Gobierno boliviano: que reconozca la falta de personal y la necesidad de reaccionar con rapidez; Establecer y seguir los valores de carga de tráfico y la ocupación máxima del sector y las cargas de complejidad para sus sectores. Esto es de vital importancia mientras se aborda la cuestión de la dotación de personal. La OACI tiene herramientas para respaldar el proceso, señala otra parte de la carta.





Luego, piden desarrollar una estrategia a largo plazo para determinar cifras de personal suficientes y seguras. Debe garantizarse que la calidad de la formación no se vea afectada para aumentar el número de controladores civiles de tráfico aéreo; finalmente, gestionar, utilizando principios de gestión del riesgo de fatiga aceptados internacionalmente.





Touchard relató que hasta el momento no lograron una reunión con las autoridades nacionales y el lunes tienen una reunión para analizar el reglamento de faltas y multas para los controladores. Explicó que intentan poner multas de hasta $us 60.000 que no se compara con la remuneración salarial que reciben.