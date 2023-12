Controles policiales evitan el viaje de 180 menores de edad, que no contaban con documentos

Los controles policiales en las terminales terrestres de buses del país detectaron y evitaron más de 180 viajes de menores de edad que no contaban con la documentación correspondiente, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.



Las actividades de control y vigilancia son parte del Plan Operativo denominado "Unidos por tu seguridad en Navidad y Año Nuevo", que fue activado por la Policía para prevenir hechos delictivos.



“Se resguarda que los menores viajen con la documentación correspondiente, en caso de que no estén acompañados de sus padres deben contar con documentación que acredite que pueden viajar. Se han evitado más de 180 viajes de menores que no contaban con la documentación correspondiente”, explicó Ríos en Bolivia Tv.



Aquellos niños y adolescentes que viajen acompañados de un familiar o de una tercera persona deben contar con la autorización respectiva de sus padres. Si viajan con su madre deben contar con la autorización del padre y viceversa.



Estos controles también se realizan en las terminales aéreas.



Más de 10.000 policías están desplazados para el control y prevención en estas fiestas de fin de año, informó Ríos.