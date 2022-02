Convenio por más de $us 16 millones ayudará a la lucha contra mal de Chagas, malaria y tuberculosis

Escucha esta nota aquí

Un convenio para la lucha contra la tuberculosis, la malaria y el Chagas fue firmado entre el Ministerio de Salud y el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD); el objetivo es reducir la mortalidad y morbilidad en el país a causa de esas enfermedades.

“Este año vamos a recibir una cooperación de $us 9.917.348, destinados al fortalecimiento del control de la tuberculosis, a un plan denominado libre de la malaria 2022-2024 y a un proceso de eliminación de la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas. Estamos firmando un convenio de apoyo del PNUD en un total de $us 16.811.862”, sostuvo Jeyson Auza, ministro de Salud, según un boletín institucional.

Auza, citado por el boletín, detalló que en 2023 el Gobierno boliviano recibirá $us 3.707.856; en 2024, se tendrá $us 2.797.955 y, en 2025 para los resultados, se recibirá $us 389.702 divididos en cada una de las actividades.



De acuerdo con esa publicación, la representante del PNUD, Luciana Mermet, resaltó que ese acuerdo es producto de un arduo trabajo entre equipos técnicos del Ministerio de Salud, del organismo internacional que representa, y sectores sociales del país; permitirá dar atención y luchar contra esas enfermedades.

Según el Ministerio de Salud, la prevalencia del Chagas, en poblaciones de clima cálido, es de 17.7%, lo que es considerado alto. Se busca reducir el contagio de padres a hijos. La malaria, común en el Oriente Boliviano tiene una prevalencia de 5.5 por cada 100 mil habitantes.

Los datos que maneja esa cartera de Estado dan cuenta de su presencia en municipios de Beni, Pando y La Paz. El boletín del Ministerio indica que la tuberculosis afecta la población en general, sobre todo a aquella de escasos recursos económicos; advierte que no solo los pulmones pueden ser dañados, sino también otros órganos.