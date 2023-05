Convocan a Lima y otra vez se postergan los pedidos de interpelación del ala ‘evista’

La semana pasada, legisladores del MAS presentaron un cronograma de 12 interpelaciones a seis ministros. De acuerdo con esa programación, Lima debía declarar el 4 de julio, pero por los procesos legales derivados de la crisis política de 2019. Desde la oposición ven que el MAS ejecuta una estrategia distractiva “para que el foco de la agenda política no se concentre en temas de corrupción o la economía” . Así lo señaló el diputado Óscar Balderas de Comunidad Ciudadana (CC).

Respecto a la captura de Camacho, Arispe aclaró que el MAS tiene una sola voz, no así en los casos de corrupción. Exigió, de este modo, que Choquehuanca actúe con transparencia en el desarrollo de todas las interpelaciones, especialmente contra Del Castillo, quien tiene varias comparecencias postergadas desde hace más de un año. Una de ellas, vinculada con los operativos antidroga, ya se ha postergado en seis ocasiones.

Ante ello, Arispe dijo que Del Castillo no volverá a ser salvado. “Se hacen operativos, pero no hay detenidos. El narcotráfico no está bajo control”, remarcó Arispe.