Cooperativistas dicen que el MAS se equivocó al sacar sin consenso la Ley Contra la Legitimación y ratifican protesta

La Federación Regional de Cooperativas Mineras (Ferreco) también rechaza el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y critica al MAS por aprobar la norma sin consenso en Diputados.

“Muchos piensan que es cuestión política, no, esto tiene otro fondo, como dirigentes, todos los actores inmersos deberíamos participar en este tipo de proyecto de ley y no así, sacarlo nomás, a eso nos referimos al decir que debe ser consensuado con anterioridad y no que ya lo tengan elaborado”, dijo su presidente, Eloy Sirpa.

La norma, que es socializada por el Senado ante el rechazo de varias organizaciones sociales, responde a una de las 40 recomendaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a Bolivia.

“Esa ley va contra todos, la forma en la que se hace, dando un superpoderes a la UIF”, acotó.

La comisión de Constitución de la Cámara Alta organizó encuentros con más de 10 sectores en La Paz, El Alto y Oruro, y continuará consensuando el texto en el resto del país. Consideran que se puede cambiar artículos si existen fundamentos de peso.

Sin embargo, Ferreco ratifica que, si no se corrige el documento, continuarán con sus medidas de presión. “En lo que concierne a nuestras demandas, si no son atendidas, en una semana, no con el afán de hacer una amenaza, nuestras bases van a volver a la movilización, nuestras bases están presionando”, dijo en entrevista con radio Fides.