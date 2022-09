Copa a Quintana: “Ahora se hace a los machitos, ¿por qué no dijo eso en 2019?, ¿dónde estaba?”

“ Ahora se hace a los machitos, ahora es bien fácil decir hay que tener convicción . ¿Por qué no dijo eso en 2019? ¿Dónde estaba usted? ¿Acaso no es su lema patria o muerte? ¿Dónde estaba?”, cuestionó Copa.

La alcaldesa solicitó que Quintana no provoque a la población con sus dichos. “Aquí nos vamos a respetar porque somos la única ciudad que ha dado el 77,7% de votos para este Gobierno Nacional ”, dijo.

“Le quiero decir a este señor (Juan Ramón Quintana) que no venga a hablar de El Alto, a decirnos injurias, es el primer cobarde que ha escapado, porque nosotros los alteños nos hemos quedado a dar la cara pese a estar militarizados; no hemos ido a buscar hospedaje en la Embajada de México. Cuando quiera hablar de El Alto, primero piénselo bien, no nos provoque porque cuidado nos estemos yendo a las calles para pedir reivindicación”, concluyó.