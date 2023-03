Copa apunta al 'evismo' como los impulsores del anuncio de juicio por ‘golpe III’

“¿Qué es lo que está pasando con el señor (Lepoldo) Chuy?, ¿a quién responde Chuy?, ¿por qué la bancada de Jallalla tiene dos concejales que se fueron con la señora (Wilma) Alanoca (MAS)? Entonces, hay de por medio algo político, quieren desestabilizar mi gestión, pero no van a poder, porque nosotros hemos sido elegidos por el pueblo alteño para llevar adelante el municipio”, dijo la burgomaestre de El Alto luego de la sesión de honor en esa ciudad.

Leopoldo Chuy demandó a los dos primeros mandatarios a que inicien un juicio contra Copa por una supuesta participación en los sucesos de 2019 y dijo que una sola persona como Jeanine Áñez no pudo cometer el delito de golpe de Estado sola y que una de sus cómplices fue Copa y el otro, el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque . Hoy Choque ocupa el cargo de gerente general de Mi Teleférico.

Pero la alcaldesa no solo se refirió a Leopoldo Chui, sino también demandó a los concejales del MAS y a los diputados del ala ‘evista’, que la mañana de este lunes asistieron a la sesión de honor en homenaje a los 38 aniversario de la creación de esta ciudad, trabajar por la ciudad de El Alto y no responder a terceros.

A los concejales les exhortó a trabajar juntos, aunque no sean del mismo partido que los llevó a esa instancia deliberativa. “El presidente (Luis Arce) es del MAS, yo no soy del MAS, pero trabajamos y estamos trabajando para construir El Alto, lo mismo tenemos que hacer con ustedes, no traicionen a su pueblo”, demandó a sus opositores.