Copa desafía a Jallalla: "Vaya, denuncie a la Fiscalía; no sea cobarde"

La advertencia de un tercer juicio por los sucesos de 2019, esta vez contra la Alcaldesa de El Alto, Eva Copa, logró una furibunda respuesta de la burgomaestre, quien desafió al representante de Jallalla, Leopoldo Chui, a que presente la denuncia ante la Fiscalía; además le pidió no realizar amenazas a través de los medios de comunicación.

“No es pedir nomás para aparecer en los medios, no señor (Leopoldo) Chuy; yo lo desafío a usted, vaya al Misterio Público y denúncieme si tiene las pruebas. ¡Hágalo!, no sea cobarde, no solamente es ocultarse detrás de las cámaras”, lanzó la Alcaldesa de El Alto.