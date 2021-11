Copa dice que no toda protesta debe ser considerada desestabilización y Mesa llama a defender la autonomía

Escucha esta nota aquí

El expresidente Carlos Mesa condenó este jueves el “centralismo” que, a su juicio, pretende imponer el Movimiento Al Socialismo (MAS) con la Ley de Desarrollo Económico y Social, sancionada por el Senado la madrugada del 2 de noviembre.

Mediante su cuenta en Twitter, el jefe de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) se sumó a las voces que critican la disposición, argumentando que afecta a las autonomías vigentes en el país.

“Las autonomías son una conquista fundamental de la democracia, por eso es necesario defenderla de los planes centralistas del MAS, que ahora quiere controlar los recursos y las decisiones de alcaldías, gobernaciones y universidades buscando imponer la Ley 342”, posteó Mesa.

Al respecto, la expresidenta de la Cámara Alta y actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, señaló que el oficialismo no debe considerar que toda protesta o crítica tiene detrás un plan de desestabilización al Gobierno de Luis Arce y reclamó que ese tipo de normas tengan más socialización.

“Nosotros no queremos que se malinterprete algún tipo de declaración en temas de movilización porque todo lo toman como desestabilización del Gobierno y no es así. Lo que nosotros queremos es que se nos pueda socializar porque parece que a nuestros diputados y senadores no les da la gana de socializar temas tan importantes que se tratan en el Legislativo y afectan a nuestros municipios”, afirmó.

Este jueves, docentes y trabajadores de la Universidad Mayor San Simón (UMSS), en Cochabamba, marcharon contra la Ley 342 de Desarrollo Nacional Económico; algo similar sucedió en Sucre, con la Universidad San Francisco Xavier.

Desde la comuna paceña, se rechazó “la manera abusiva con la que la mayoría oficialista en el Senado sancionó la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que vulnera la autonomía municipal vigente en el país desde la aprobación de la Constitución Política del Estado”, instando a que el presidente Arce no promulgue el documento.