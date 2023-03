Copa pide a Arce no distraerse con 'charlatanes' y garantiza apoyo al Gobierno

“Alguien me decía ‘Eva ya no eres del MAS, ya no eres del proceso’; no, no porque no sea del MAS significa que yo no crea en el proceso de cambio. Todos los alteños creemos en un proceso de cambio, todos creemos en la reivindicación y la justicia social”, lanzó la Alcaldesa, en directa alusión al diputado ‘evista’ Héctor Arce, quien la calificó como“desleal”.