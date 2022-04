Copa y Cruz se agarran a 'tuitazos': "Ahora que el cargo la abandona, le resulta muy cómodo criticar desde un escritorio"

Escucha esta nota aquí

Una declaración de Eva Copa del martes 26 de abril cuando pidió que todos los extranjeros que sean aprehendidos en hechos delincuenciales sean deportados, provocó un intercambio de tuits con la Defensora interina Nadia Cruz, quien reaccionó el mismo día a través de su cuenta personal, @NadiaCruzDP.





“Tienen que ser deportados, no puede ser que los agarren, los tengan ocho horas y los suelten”, había declarado Copa, cuando informó que delincuentes extranjeros alquilan casas en lugares lejanos de El Alto y que se usan como guaridas.





El mismo día de la declaración de Copa, la Defensora interina reaccionó a través de su cuenta Twitter y le dijo que la criminalidad no condiciona la nacionalidad, en clara alusión a la declaración de la burgomaestre alteña.





“Lo que deberíamos expulsar es la xenofobia de discursos de las autoridades estatales y estás deben asumir sus tareas en seguridad ciudadana. Desde donde nos ocupa incidir por el cambio en el sistema de justicia”, publicó Cruz.





Al día siguiente, el 27 de abril, Copa utilizó su cuenta en Facebook para explicar que sus declaraciones estaban dirigidas hacia el combate a la delincuencia y precisó que si “algún extranjero” es sorprendido en actos ilícitos debe ser puesto a disposición de las autoridades respectivas.





“Lo que se debe sancionar es la delincuencia, venga de quien venga. En ese contexto, en ningún momento se pretende generalizar y, mucho menos, generar prejuicios. Pretender inducir a una polémica en ese sentido es innecesario”, señala la publicación de la alcaldesa.





Sin embargo, este jueves Cruz volvió al ataque y lanzó una nueva publicación en la que detalla barios de El Alto que carecen de alumbrado público y esta vez dirigió su publicación a la primera autoridad edil de esa ciudad.





“La delincuencia no tiene nacionalidad, @EvaCopa_Bol. la exhorto a cumplir con su obligación en tareas de seguridad ciudadana en nuestro municipio, por ejemplo el de alumbrado público en zonas como San José de Yunguyo, Cristal 1, Av Camatinti, etc etc. Más obras menos culpables”, le dijo Cruz.





Copa no se aguantó y este viernes respondió furibunda. “Debería salir con el mismo entusiasmo a pronunciarse sobre feminicidios y delincuencia. ¿Dónde está ella cuando el pueblo la necesita? Ahora que el cargo la abandona, le resulta muy cómodo criticar desde un escritorio queriendo atizar una polémica innecesaria y fuera de contexto”, publicó a las 16:59.





Nadia Cruz está a dos semanas de dejar el cargo porque la Asamblea está en pleno proceso de selección de un nuevo Defensor del Pueblo. El renunciante exdefensor, David Tezanos, fue posesionado en el cargo el 16 de mayo de 2016 (Cruz tomó la posta en calidad de interina) y la Constitución Política del Estado (CPE) establece un mandato de seis años que vence este 2022.





