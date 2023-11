Corrupción en el Sernap, suman las denuncias y también la presión

En solo dos meses que lleva como director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), le ha estallado la crisis institucional.

Johnson Jiménez Cobo fue posesionado en el cargo a fines de agosto de este año, y ya salieron a la luz pública denuncias que van desde el cobro de diezmos hasta malversación de fondos, en uno de los peores momentos para las áreas que cada vez están más desprotegidas.

Una de las denuncias, que de acuerdo a documentos ya llegó a los ministerios de la Presidencia y de Medioambiente y Agua, proviene de Rolando Magne, ex director administrativo del Sernap.

A través de cartas, y de denuncias en los medios de comunicación, Magne resumió en siete puntos las denuncias contra la nueva gestión.

“El señor Cobo ha incrementado personal en tres direcciones, lo que equivale a Bs 120 mil, para cargos que no son relevantes ni contribuyen a los objetivos institucionales”, dice la misiva, que cuestiona la “irresponsabilidad del ejecutivo”, ya que tras la aprobación del reformulado y las donaciones se tenían previsto nivelar a los guardaparques.

Una segunda denuncia tiene que ver con que Jiménez autorizó el desembolso de fondos públicos para pasajes aéreos de dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), de la que fue presidente, y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), afín al MAS.

La tercera denuncia es sobre pago de pasajes aéreos en BoA, de Miriam Blanco Apaza, jefa de Recursos Humanos del Sernap, para tareas ajenas a la institución. “Supuestamente para protocolo en el congreso de la Cidob. Blanco no actúa con idoneidad ni profesionalismo en el cargo, por estos motivos no se hace gestión en subsidios y refrigerios”, apuntó Magne.

El cuarto punto mencionado por el ex director administrativo arremetió contra la “deficiente gestión de presupuesto adicional para los sueldos y refrigerios” de los guardaparques de las 23 áreas protegidas del país.

“La inscripción del presupuesto adicional de donación del Grupo Moore, de 750 mil dólares”, para 2023, sigue en curso, sigue pendiente debido a que Jiménez “anda ausente de sus obligaciones. Esta donación se suscribió el 22 de agosto de este año”, aludió.

La quinta denuncia tiene que ver con “diez despidos irracionales, que afectan el presupuesto para subsidios y refrigerios”, sin contemplar que no existe una partida para el pago de vacaciones, y que restan como Bs 100 mil de las cuentas del Sernap.

En quinto lugar, Magne denunció viajes del director ejecutivo del Sernap que no han sido sustentados con informes y rendiciones de fondos. “Ha girado cheques por Bs 4.618, a nombre de su chofer, Mamani Osco Manuel, cantidad que jamás había solicitado un conductor, y hasta la fecha no se ha justificado el viaje, a pesar de que concluyó el plazo de presentación de los descargos”, dijo.

Como sexta denuncia, Magne apuntó a que existe una donación que no se puso en conocimiento del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, de 280 mil dólares, “y que por tanto no tiene marco legal ni control presupuestario”.

Por último, el ex funcionario informó que, por no hacer gestión pública, el Sernap tuvo que pagar más de Bs 46 mil, por concepto de Impuesto al Valor Agregado, y estimó que tendrá que cancelarse Bs 130 mil de los últimos tres eses del año. “Los impuestos no se pagaron por la descuidada gestión, lo que afectará la liquidez”, lamentó.

Andreína Tolavi, recientemente depuesta del cargo de directora del Parque Nacional y ANMI Amboró, se sumó al ‘rosario’ de denuncias.

La ex funcionaria, que fue despedida con un memorándum que no explicaba las razones, pero justo después de denunciar nuevos cultivos de coca en el área protegida, presencia armada y acciones irregulares del INRA, dijo que su “pecado” fue no ser parte del equipo de Jiménez Cobo.

“No estoy alineada a lo que desea. Le envié todos los informes correspondientes en todos los ámbitos que me competen, pero aun así nunca obtuve respuesta”, informó.

Según Tolavi, a los días de asumir el cargo Johnson Jiménez, le pidió un sobrevuelo, “pero poco o nada le importó”. Asimismo, cree que los problemas empezaron cuando ella pidió apoyo logístico en el peor momento de los incendios forestales en el Amboró.

“Me di cuenta de que tenía un total abandono institucional de mi propia MAE. Informábamos del hallazgo de coca y nadie me dijo algo, incluso mandé un resumen al grupo institucional, con fotos”, denunció.

Ante el silencio del Sernap, Tolavi organizó un segundo operativo con un equipo técnico más grande, pero tampoco hubo comunicación. “Recién aparecieron de la unidad central (de La Paz) cuando todo salió a la luz pública”, apuntó.

La ex directora del Amboró recordó que este parque es la fábrica de agua para Santa Cruz de la Sierra y nueve municipios que forman parte del AP; pero además es la casa del puma, jaguar, jucumari, pava copete de piedra, águila arpía, y muchas otras especies emblemáticas de Bolivia. “El Amboró podría catalogarse como la más biodiversa de Latinoamérica”, explicó.

Tolavi también alertó, desde hace dos años, a través de cartas, que hay una cobertura del INRA que se sobrepone con el área protegida. “Las carpetas llevan el nombre de ‘procesos’, quiere decir que en categoría parque nacional, o zonificación de protección estricta, hay en rojo cuadrículas en proceso. ¿Proceso de qué, de titulación, de cambio de zonificación o de categoría? Eso es lo que yo alerto”, insistió.

En redes sociales, ambientalistas y personal de base del Sernap también está denunciando presión para el pago de ‘diezmos’.

“Remito planilla de personal de las áreas protegidas, a los que adeudan se les recalca que se pongan al día”. “En coordinación con la MAE y con el nuevo encargado, el compañero Gerson Valdez, haré mi rendición, por favor directores y técnicos, pónganse al día”, tienen el QR y datos de mi cuenta, dice el mensaje vía WhatsApp, de la auditora senior, Esmeralda Pantoja Copa, que va acompañado de una planilla Excel con la lista de los ‘morosos’.

En otro comunicado, Esmeralda informa que tras reunión de gabinete ministerial, se acordó el costeo de pasajes y viáticos de dirigentes, para una “gran actividad en La Paz”.

Otro mensaje deja constancia de que Gerson Valdez, personal de confianza del director nacional del Sernap, se haría cargo de los aportes de la entidad.

En el Madidi, un dirigente minero, Ramiro Cuevas, con varios procesos en el Sernap, ha iniciado juicio a dos guardaparques que arremetieron contra él para impedir la minería mecanizada en una de las áreas más biodiversas del mundo. La audiencia será este 15 de noviembre.

En Otuquis, Richard Méndez, presidente del Comité de Gestión del Parque Nacional Otuquis, cuestionó que el nuevo director ni siquiera se presentó en estos dos meses, y ya manda notas de despido. “Manda un director a dedo, está vulnerando el Reglamento General de las AP”, dijo.

EL DEBER buscó, desde el 23 de octubre, la contraparte de Jiménez Cobo, pero no respondió.

Sigrit Azurduy, jefa de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), confirmó que su oficina recibió la denuncia formalmente el 27 de octubre, y que esta fue derivada al Viceministerio de Transparencia.

“Nosotros nos regimos bajo la Ley 974, que es la norma de las unidades de transparencia, y tomando en cuenta que esta denuncia es presuntamente por hechos de corrupción, en contra de una actual MAE, que sería el señor Johnson Jiménez, actual director del Sernap, nos basamos en el artículo 15 de la 974, y remitimos la denuncia al Viceministerio de Transparencia”, dijo.

Según Azurduy, todas las denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucren como principal denunciado a una MAE, directamente son procesadas por el Viceministerio de Transparencia Institucional. Agregó que es la segunda denuncia contra Jiménez, y que la anterior fue rechazada.

Asimismo, explicó que también se recibieron como cuatro denuncias contra Teodoro Mamani, ex director de áreas protegidas.

Por dos días, los mineros presionaron afuera del Sernap, cuestionando que impida el ingreso al Madidi, e hirieron a una funcionaria. Desde hace tiempo, la minería presiona por entrar a las reservas naturales del país.

PARA SABER

Amboró y Otuquis

El Comité de Gestión de esta área protegida rechazó al nuevo director, y advirtió que no dejará que ingrese nadie que no se hubiera acordado. Desde Otuquis, el Comité de Gestión dijo que el Sernap no debe manejarse políticamente

Johnson Jiménez Cobo

Fue presidente de la Cpilap, que firmó convenio con ENDE para las hidroeléctrica El Bala-Chepete. Fue asambleísta departamental y diputado por el MAS.

