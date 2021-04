Corte de EEUU falla $us 880 millones a favor de víctimas de Chapecoense

Escucha esta nota aquí

El Tribunal del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami - Dade del Sur de la Florida de Estado Unidos, decretó el pago de $us 880 millones en favor de las víctimas de la tragedia de Chapecoense, ocurrida el 28 de noviembre de 2016 en Colombia, que acabó con la vida de 71 personas, mientras otras seis sobrevivieron.



El fallo judicial estadounidense, se ejecutó en virtud a demandas planteadas contra empresas de aviación, seguros, reaseguros y corredores de seguros por los familiares de las víctimas caídas en el vuelo del avión de LaMia matrícula CP-2933 que partió del aeropuerto de Viru Viru con la delegación de jugadores y directivos del club Chapecoense (de Brasil) y se estrelló en Cerro Gordo, a 50 kilómetros de Medellín-Colombia.



De las víctimas en Bolivia



La sentencia judicial registra a un total de 43 familiares de las víctimas de Chapecoense que se apersonaron y decidieron llegar hasta Estados Unidos para presentar las demandas al no haber sido escuchados en sus países, especialmente en Brasil. De este número, seis representantes de los fallecidos que trabajaban en la empresa LaMia de Bolivia se adhirieron a la demanda de los familiares de los malogrados futbolistas de Chapecoense.



Los seis representantes en Bolivia que figuran en la sentencia y que se les asigna el pago en millones de dólares son los siguientes: Raquel Donaide Coronel Banegas, que debe recibir una suma en representación del paraguayo Gustavo Feliciano Encina, representante comercial en el exterior de LaMia que murió en el vuelo.

Asimismo recibirán indemnización Elizeth Andreina Sandobal González, en representación del venezolano Ángel Eduardo Lugo, ingeniero de vuelo que también murió. Oviedo Von Borries Caballero, aparece de representante para recibir el dinero por la extinta Sisy Gabriela Arias Paravicini, piloto que realizaba su primer vuelo y que pereció.

También figura en el fallo el técnico sobreviviente Edwin Tumiri Choque. Del mismo modo, Pamela Justiniano Pedraza, según el fallo representa para recibir el pago por el deceso de David Vacaflores Terrazas, que era jefe de la tripulación y Flora Tarqui Ávila, recibirá en representación del fallecido Alex Richard Quispe García, que era asistente de vuelo.



En la sentencia no aparecen favorecidos con indemnización, representantes de los pilotos Ovar Fernando Goytia y Micky Quiroga, porque no se apersonaron legalmente en las demandas de otros trabajadores de LaMia, del equipo Chapecoense y de los directivos en los tribunales de la justicia estadounidense.





Los demandados en EEUU



Los documentos de la justicia del Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami -Dade del Sur de la Florida registra como demandados a la Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación, LaMia Corporation S.R.L. de Bolivia, Kite Air Corporation, además Marco Antonio Rocha Venegas, exgerente de operaciones de LaMia, el exsenador venezolano Ricardo Albacete Vidal, BISA Seguros y reaseguros, S.A. Asimismo figura en la demanda Tokio Marine Kiln Syndicates Limited y otros.



Tras el fallo de la justicia de Estado Unidos, los demandados, especialmente empresas de seguros, reaseguros y corredores de seguros han iniciado acciones como demandas y apelaciones argumentando que no corresponde.



Una de las acciones para evitar el pago de los $us 880 millones a las 43 víctimas de Chapecoense es llevar el caso a una corte federal de Estados Unidos. Sin embargo, una corte federal, según los abogados defensores, ya ratificó el primer fallo y devolvió las actuaciones judiciales al tribunal Undécimo Circuito Judicial en y para el Condado de Miami –Dade del Sur de la Florida.





Anular póliza de $us 25 millones



Los seguros y reaseguros a través de sus equipos de abogados ahora buscan la anulación de la póliza de $us 25 millones de la empresa LaMia. Uno de los argumentos es que la póliza no tenía la cobertura porque estaba impaga la última cuota y que el avión de LaMia no podía volar a Colombia. En ese sentido las empresas de seguros y reaseguros sostienen que no es correcto por lo que accionaron un juicio ante la Alta Corte Superior de Gales, Reino Unido, pidiendo la anulación de la póliza.



Bajo el mismo criterio de los seguros en Inglaterra, en Santa Cruz BISA Seguros abrió un proceso arbitral de conciliación en busca de revertir los fallos y hacer prevalecer sus argumentos.





Póliza de $us 300 millones



Un dato nuevo fue revelado por el exgerente de operaciones de LaMia, el coronel de la FAB Marco Antonio Rocha, ahora refugiado en Estados Unidos.



En contacto con EL DEBER desde Estados Unidos, Marco Antonio Rocha aseguró que cuando la póliza tenía un costo de 300 millones fue otra la historia con el seguro. Expresó que sucedió en abril de 2016 cuando el seguro observó que LaMia no estaba al día en sus cuotas.



Esa vez el seguro hizo lo correcto, notificaron el vencimiento del pago a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Las operaciones de LaMia, en ese entonces, fueron suspendidas de inmediato y no se realizaron vuelos durante casi dos meses hasta que la empresa regularizó el pago de la póliza para contar con la cobertura.



Después del cumplimiento del pago se activaron los vuelos para volver a la normalidad. Sin embargo, Marco Antonio Rocha manifestó que a sugerencia de los mismos personeros de BISA Seguro la Póliza bajó el costo a $us 25 millones.



Marco Antonio Rocha reveló que el vuelo de LaMia hacia Colombia se realizó pese a las observaciones de la falta de cobertura por el pago atrasado de una cuota. Esta vez no fue observado por el seguro BISA. Señaló que se cubrió el costo días después y el vuelo que no debió salir de Viru Viru a Medellín partió, pese a que no se había cumplido con un pago.



El exgerente de operaciones, asimismo, señaló que después del accidente trágico la Superintendencia de Transportes certificó que la póliza por $us 25 millones estaba vigente al momento del accidente.



Marco Antonio Rocha, un reconocido piloto y coronel sobresaliente de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) radica en Miami desde finales de 2016. Afirma que hasta el momento siente un profundo dolor por la tragedia del avión de LaMia. Observa que los familiares de las víctimas viven todo un calvario en busca de justicia por la tragedia provocada, según la investigación, por fallas humanas, y espera que algún día llegue la resignación a las familias.



EL DEBER buscó la versión de personeros de BISA Seguros en torno al desarrollo de los procesos que se sustancias fuera del país y en Bolivia por la tragedia de Chapecoense, pero no fue posible por las recargadas labores.