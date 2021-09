Corte de Iquique revoca prisión preventiva para militares bolivianos y dicta detención domiciliaria en Pozo Almonte

Escucha esta nota aquí

La Corte de Apelaciones Iquique decidió revocar la detención preventiva de los tres militares bolivianos y otorgó la figura de arresto domiciliario en un hotel de la comuna de Pozo Almonte. Hoy, la defensa de los efectivos presentó la apelación en una audiencia y destacó que los uniformados cruzaron por “error” la frontera hacia suelo chileno, mientras realizaban un operativo de persecución a contrabandistas.

Fue un fallo unánime. Los magistrados Pedro Güiza Gutiérrez, Mónica Olivares Ojeda y Andrés Provoste Valenzuela decidieron revocar la prisión preventiva de los militares y otorgaron detención domiciliaria en la comuna chilena de Pozo Almonte. La defensa inscribió un hotel de esa municipalidad como sede de la detención domiciliaria.

La defensa de los tres militares bolivianos detenidos en Chile recurrió a la Corte de Apelaciones de Iquique con el objetivo de revocar la prisión preventiva que cumplen los uniformados en el vecino país. El abogado Christian Castro Hernández, hoy a medio día, expuso la estrategia ante los jueces y esta vez, a diferencia de la pasada audiencia en el juzgado de Pozo Almonte, afirmó que los uniformados cruzaron la frontera por “error”.

"Que de lo expuesto por los intervinientes mediante sistema de teletrabajo por videoconferencia, se desprende que conforme los antecedentes aportados resulta más proporcional al mérito de autos, atenuar el régimen cautelar de los imputados, y lo dispuesto en los artículos 140, 149 y 155 del Código Procesal Penal, se revoca la resolución dictada en audiencia de once de septiembre de dos mil veintiuno que decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de J. H. F., N.P. F. y J. E. B. C. y en su lugar se sustituye por las medidas cautelares de arresto domiciliario que fijarán dentro de la comuna de Pozo Almonte, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la letra c) inciso segundo del artículo 141 del Código Procesal Penal", establece la resolución de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Iquique.

Por su parte, la Fiscalía de Tarapacá anunció que no comparte la resolución de la Corte de Iquique, pero aseguró que la respeta y mencionó que se dio la detención domiciliaria y no se observó la imputación a los uniformados por robo y portación de armas de guerra en suelo chileno.

"(La Corte de Apelaciones de Iquique) valoró que a lo menos el fallo no cuestione ni los delitos ni la participación, ya que los ministros solo señalaron que sería más proporcional un arresto domiciliario total", afirmó la Fiscalía de Tarapacá en un comunicado de prensa.

Ahora, los militares bolivianos abandonarán el penal de Alto Hospicio y pasarán a un hotel de la comuna de Pozo Almonte, donde guardarán el arresto domiciliario. El abogado de los uniformados había presentado la dirección de este alojamiento y también la del consulado de Bolivia en Iquique, pero este último fue desechado.

