Corte decidirá si Chile debe compensar a Bolivia por el ‘flujo mejorado’ del Silala

Sostuvo que, por eso, este caso se ha allanado bastante, aunque restará la parte más importante que será la confirmación de un caudal artificial. Bolivia dice que existe este caudal “sobre el cual Chile no tiene ningún derecho”.

Ahora, “está en manos de la Corte decir, sobre la base de todos los estudios que se presentaron, si hay o no ese caudal artificial. Lo más probable es que no, porque esa figura no está en el derecho internacional o sería muy revolucionario, si vale el término, que la Corte acepte el caudal artificial”. La confirmación de esta demanda dará pie al derecho del país a reclamar una compensación vía un acuerdo bilateral que podría ser autorizado por la CIJ. “Este es el punto clave, pero es poco probable”, remarcó el diplomático.