Cossmil desmiente a Evo por decir que se retiró $us100 mil de esa institución para que una arcista sea presidenta del Senado

La Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) calificó este lunes de una "mentira injuriosa" la nueva denuncia pública hecha por el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien dijo que, de esa institución, se retiró 100 mil dólares para pagar a legisladores con el fin de que una "arcista" sea la nueva presidenta de la Cámara de Senadores.



"Ante la mentira injuriosa que, de manera irresponsable y sin presentar prueba alguna el expresidente Evo Morales acusa a Cossmil en sentido de que nuestra institución habría realizado la transferencia de 100 mil dólares americanos a un alto jefe militar del Ejército para la elección de la Presidencia del Senado, nos vemos en la obligación de aclarar enfáticamente (...) que dicha acusación es completamente falsa y calumniosa", cita un comunicado de la institución involucrada por el exmandatario.



En su programa radial del domingo, Morales afirmó que seguirá denunciando la "corrupción" y que en la Asamblea Legislativa hay un acuerdo entre el presidente Luis Arce y el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.



"Información oficial, de los mismos asambleístas de la derecha (es que hay) acuerdo Lucho-Carlos Mesa, que tienen que apoyar en la Asamblea para que (uno de) los renovadores, arcistas, (...) sea presidente de Cámara. El presidente de la Cámara tiene que pagar plata en dólares, (...) ojalá la Comisión de Defensa investigue. Anteanoche me hicieron llegar la información, no está probada, que se investigue, (pero el) general Zúñiga retiró 100 mil dólares de Cossmil para apoyar a su candidata para que sea presidenta del Senado", dijo Evo Morales.



El exmandatario consideró que "el maletín negro" volvió "para pagar a quienes tienen que votar" para la nueva presidencia en el Senado.



"Grave, la información que se investigue, ojalá sea una mentira, pero quiero aprovechar porque los mismos militares me denuncian, no tengo pruebas, (sin embargo) cualquier momento van a sacar pruebas, según ellos. Ojalá, gravísimo sacar plata de Cossmil para poner una candidata de los renovadores", insistió.



No obstante, Cossmil consideró "que esas expresiones tienen el único objetivo de dañar la imagen de las Fuerzas Armadas con propósitos oscuros".



"Por ello reiteramos la aclaración de que Cossmil en ningún momento realizó ni realizará jamás la mencionada transferencia por no estar contemplada en su misión ni función institucional", remarcó la institución.