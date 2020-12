Covid-19: 1,6 millones de pruebas de antígeno nasal se destinarán a centros de salud de primer nivel

Para realizar los diagnósticos masivos de Covid-19 en el territorio nacional, las 1,6 millones pruebas de antígeno nasal anunciadas por el Gobierno estarían destinadas para su uso en centros de primer nivel, mientras 556.000 pruebas PCR serán aplicadas principalmente en hospitales de segundo y tercer nivel, de acuerdo a la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro



El antígeno nasal también es una prueba directa, según precisó la autoridad en una entrevista con el canal de televisión estatal. Con esta medida apuntan a frenar los índices de letalidad del Covid-19, a través de la identificación temprana de casos positivos y así brindar un tratamiento oportuno.

"Ya hemos tomado las acciones necesarias para traer estas pruebas a nuestro país, que lógicamente van a llegar gradualmente. Es lógico pensar esto porque es una medida que no se había pensado en estos 11 meses y nosotros hemos procedido de manera pronta para poder negociar, buscar los mejores mecanismos, la mejor prueba", expresó.

Castro señaló que todas las compras que realiza el Ministerio de Salud "están enmarcadas en una línea de transparencia". Las pruebas no tendrán costo, serán totalmente gratuitas en el sistema público, "ni un boliviano, no deben pagar nada", recalcó.